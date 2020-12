Basile: “A gennaio due calciatori in prestito senza svenarsi e rovinare il mercato estivo. A giugno poi via alle cessioni di sette-otto elementi pagati troppo”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile su Facebook, ha espresso il proprio parere dopo la buona prestazione della Fiorentina nel match contro il Sassuolo: “Non ho visto, al momento, una squadra da retrocessione. Un attaccante e un esterno a gennaio, solo in prestito, senza svenarsi ora rovinando il mercato estivo. Poi a giugno, con progetto tecnico chiaro e dirigenti nuovi e di esperienza più larga nei posti chiave, secondo me puoi rifare la squadra vendendo sette-otto elementi pagati troppo. Senza aggiungere un dollaro in più. E con il ritorno dei tifosi si parte davvero”.

0 0 vote Article Rating