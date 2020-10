Basile: “A questa Fiorentina manca un regista. In panchina abbiamo due giocatori che valgono come interi centrocampi delle squadre di Serie A”

A Radio Bruno Toscana è intervenuto il giornalista e inviato in USA Massimo Basile. Queste le sue parole sull’attuale situazione in casa della Fiorentina: “Vedo tra il progetto imprenditoriale e il progetto tecnico della famiglia Commisso una grande differenza. Questa Fiorentina è imperfetta, manca un regista basso. A gennaio sono arrivati Cutrone e Duncan che stanno in panchina e da soli valgono più di dieci centrocampi di squadre di Serie A. Il mercato estivo va valutato anche in ottica degli 80 milioni spesi a gennaio scorso”.

