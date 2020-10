Basile: “Alla Fiorentina servirebbe un dirigente che tenga testa a Commisso. Sarri difficile, vuole un progetto ambizioso e immediato”

Il giornalista Massimo Basile su Twitter ha toccato varie tematiche di casa Fiorentina: “Pradè è un direttore sportivo esperto, ma un club deve aggiungere una figura al vertice di peso. Una specie di Boniperti, Hoeness, uno che non sia subalterno a Rocco, che gli tenga testa per età e titoli. Non c’è a Firenze ma neanche in Serie A. Sarri la vedo difficile. Lui vuole un progetto ambizioso e soprattutto immediato. I tempi di crescita della Fiorentina credo siano più lunghi. Se arrivasse, sarebbe fantastico, ma sorprendente”.

