Basile: “All’interno della Fiorentina dovrebbe esserci più chiarezza nei ruoli. Ribery? Incredibile come gli arbitri non lo abbiano mai tutelato”

Il giornalista e intermediario a New York Massimo Basile ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina è arrivata alla soluzione migliore per tutti, anche se un po’ tardi. In casa viola ci sono tante cose da correggere, ma su un aspetto non ho dubbi: la proprietà mette il rapporto umano tra i membri della società al primo posto. Certo bisognerebbe raggiungere una maggiore chiarezza nei ruoli. Non c’è bisogno di snellire l’organico, quanto semmai le procedure che portano alle decisioni. Se ognuno capisce il proprio ruolo e gli altri lo rispettano, le cose miglioreranno. A livello tecnico sarà importante cambiare modulo: quello che userà Prandelli sarà utilizzabile anche da un suo eventuale successore come potrebbe essere Sarri. Il 3-5-2 di Iachini invece era una sistemazione troppo rigida. Ribery? Fin dall’inizio mi sono sorpreso del fatto che nessuno lo abbia tutelato, nonostante sia un campione che arricchisce il nostro campionato. Viene preso a botte tutte le partite e gli arbitri fanno finta di nulla, veramente incredibile”.

0 0 vote Article Rating