Basile: “Amichevoli soft scelta comprensibile, ma non facciamoci illudere come l’estate scorsa”

Su Twitter il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile si è espresso sulle amichevoli pre-stagionali della Fiorentina: “A tre settimane dal via avremo sfidato dilettanti e club di C. Scelta comprensibile, ma per valutare la reale qualità della rosa aspettiamo test veri e il ritorno dei big. Nel 2020 le goleade a Lucchese, Grosseto e Reggio illusero la proprietà. Non commettiamo lo stesso errore”.

— Massimo Basile (@424BasilStreet) July 25, 2021