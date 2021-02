Basile bacchetta Simone Inzaghi: “Da la colpa della sconfitta agli episodi, ma il calcio è fatto così da sempre”

Il giornalista e corrispondente a New York nonchè tifoso della Fiorentina Massimo Basile, ha pubblicato su Twitter un post che sa di critica (neanche troppo velata) al tecnico della Lazio Simone Inzaghi: “Partita indirizzata dagli episodi, dice Simone Inzaghi. Ma il calcio è, da sempre, 90 minuti di episodi, più extra time”.

Il riferimento ovviamente è alla partita di ieri sera tra Lazio e Bayern Monaco, vinta 4-1 dai tedeschi, e alle dichiarazioni nel post gara di Simone Inzaghi. Non è la prima volta che l’allenatore biancoceleste chiama in causa gli episodi per giustificare una sconfitta, motivo del commento di Basile.