Basile: “Barone è ciò di cui la Fiorentina aveva bisogno. Vorrei che anche Joseph ci mettesse la voce”

Il giornalista Massimo Basile è intervenuto a Radio Bruno: “

Le immagini della partita sono arrivate anche qui. È indicativo, perché io l’ho vista su ESPN sono partiti con titoli incredibili e poi col tracollo del primo tempo…”

Ed ha aggiunto: “Sono convinti e entusiasti di quello che stanno facendo. La partita non è stata un granchè, ma consideriamo i tre mesi di nulla. Barone è un martello, abbiamo una persona dopo anni che vive la Fiorentina ogni giorno. Il mio dubbio era il come gli americani avrebbero gestito, il fatto che Barone viva a Firenze pienamente è ciò che la società a bisogno. Guardate a Roma, Pallotta non ha nessuno. Lui si occupa di tutto, dal personale al ritiro”

E su Joseph: “Si, l’ho visto contrito. È felice di essere a Firenze. È un passo avanti. So che studia l’italiano, e vorrei sentire qualche sua intervista e che ci metta la voce.

E sulla partita: “Non ho visto rabbia, giocatore urlarsi addosso eppure la Fiorentina è stata picchiata. Mentalmente non li ho visti entrare bene,