Basile: “Braida è un dirigente che prenderei di corsa. Ogni tifoso spera che il proprio presidente spenda, ma i dibattiti social…”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile tramite Twitter ha parlato dei dibattiti social su Rocco Commisso ma non solo: “Ogni tifoso spera che il proprio presidente spenda. Io lo speravo anche quando c’era Rodolfo Melloni. Il dibattito social va preso per quello che è: versione tech del vecchio bar. La differenza è che prima c’era più pudore e umiltà. Braida è un dirigente che avrei preso di corsa, a piedi, senza neanche indossare le sneakers”.



0 0 vote Article Rating