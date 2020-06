Basile: “C’è una salvezza da conquistare. Spettacolo e nomi più in là. New Roc City”

Il giornalista Massimo Basile è intervenuto su Twitter parlando del futuro della Fiorentina e del domani calcistico viola: “Concentrarsi sul campionato. C’è una salvezza da conquistare. De Zerbi è bravo ma non credo che la Fiorentina punti su quel tipo di tecnico.

🇺🇸⚽️💜🇮🇹 — Massimo Basile (@917BasilStreet) June 16, 2020