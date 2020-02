Basile: “Che pianti la Juve! In America sono increduli, Commisso ha usato toni da vecchio calcio”

Il corrispondente da New York per il Corriere dello Sport, Massimo Basile, ha commentato il match della Fiorentina contro la Juventus. Ecco le sue parole: “Il primo rigore c’era ma le continue simulazioni e pianti dei bianconeri è segno che hanno avuto difficoltà vere. Il fallo di Ceccherini? I commentatori di Espn parlano del rigore e si chiedono come sia possibile darlo con il Var, sono disgustati. Rocco, con toni da vecchio calcio, ha detto quello che pensano tutti i presidenti, ma che tacciono pur di avere qualche briciola”.