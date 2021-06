Basile: “Chi arriverà sulla panchina viola sarà stato la prima scelta, chi ha rifiutato non era nei piani. Alla fine i cattivi sono sempre gli altri…”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha commentato sui social la vicenda allenatore della Fiorentina: “Chi arriverà sarà stato la prima scelta. Chi ha detto no, non era nei piani. Chi ha detto sì e poi mah, non convinceva. I cattivi sono sempre gli altri. A volte leggo: ‘attenzione, può succedere di tutto’. E pensare che credevo fosse già successo di tutto…”

Ripetete con me:

Chi arriverà sarà stato la prima scelta. Chi ha detto no, non era nei piani.

Chi ha detto sì e poi mah, non convinceva.

I cattivi sono sempre gli altri. pic.twitter.com/FCqel8Euwh — Massimo Basile (@424BasilStreet) June 24, 2021