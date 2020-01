Basile ci scherza su: “L’Inter fa sul serio per Castrovilli, la Fiorentina potrebbe cedere due scarpini e il poster”

Fa gola a tanti Gaetano Castrovilli, in particolare all’Inter che vorrebbe portarselo a Milano. La Fiorentina però è di opinione decisamente diversa e su questo interesse di mercato ci ha scherzato su anche il giornalista Massimo Basile, via Twitter: “L’Inter fa sul serio: Politano come anticipo per Castrovilli. La Fiorentina vacilla: potrebbe cedere anche due scarpini, oltre al poster. Ore decisive”.

L’Inter fa sul serio: Politano come anticipo per Castrovilli. La Fiorentina vacilla: potrebbe cedere anche due scarpini, oltre al poster. Ore decisive 😎 — Massimo Basile (@917BasilStreet) January 5, 2020