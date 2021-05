Basile: “Cominceremo a vincere quando elimineremo gli alibi. Spero che il prossimo allenatore riparta da questo”

“Cominceremo a vincere, quando elimineremo gli alibi. Spero che il prossimo allenatore della Fiorentina, prima delle idee tattiche, porti questo”. Così il giornalista Massimo Basile, che via Twitter ha espresso il suo pensiero in relazione anche alle parole conclusive di Iachini nella serata di ieri, molto simili nei contenuti a quelle usate in altre occasioni.

