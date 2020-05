Basile: “Commisso è deluso. La Fiorentina ha capito che al Franchi non si può fare più nulla. L’accelerata per Campi…”

Al Pentasport di Radio Bruno ha parlato da New York il giornalista Massimo Basile, che ha anche toccato il tema stadio. Queste le sue parole: “Qui in America è tutto più facile, anche se ci sono kilometri di praterie desolate dove poter costruire. Commisso è deluso e avrebbe voluto parlare oggi, poi con il rinvio del bando Mercafir le sue dichiarazioni sono state posticipate. Non è un caso che la notizia dell’accordo per Campi sia arrivata quando si stava per chiudere il bando: è stato un segnale per Nardella. La società ha capito che al Franchi non ci sono più chance”.

