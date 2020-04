Basile: “Commisso è due persone in una: parla in inglese di bilanci, in italiano di sentimenti. Senza nuovi stadi, la messa è finita”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile attraverso il Corriere dello Sport ha espresso un suo parere sul Commisso business Man e sul Commisso…Presidente! “E’ l’uomo degli abbracci. E degli affari. Il pragmatico e il sentimentale. La rotazione dei sentimenti lo fa oscillare dal cuore alla testa, dal Bronx a Wall Street, dalle emergenze al sistema, dalla solidarietà alla fredda analisi sul calcio, riassumibile in un concetto: senza nuovi stadi, la messa è finita. Rocco Commisso è due persone in una: parla in inglese di bilanci, in italiano di sentimenti. Avesse invertito le lingue, probabilmente non avrebbe mai acquistato la Fiorentina“.