Basile: “Commisso è in cerca di un vero numero 10. Ecco chi potrebbe fare al caso della Fiorentina”

Il giornalista corrispondente a New York Massimo Basile ha parlato a Radio Bruno Toscana in merito ai piani di mercato della squadra viola: “La Fiorentina sta cercando un nuovo De Paul. Un giocatore giovane di caratura internazionale, che abbia le caratteristiche del numero 10. E un profilo di questo tipo potrebbe essere identificato in Lucas Paquetà del Milan. D’altronde Commisso e Barone amano il concetto di numero 10 che si aveva tanti anni fa, come era Antognoni. Lavoreranno per portare un giocatore così alla Fiorentina, come primo tassello per costruire una grande squadra”.