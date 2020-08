Basile: “Commisso è più prudente ma non meno entusiasta. Iachini? Attenzione a fare calcoli col calcio post lockdown”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Commisso? Mi è sembrato più misurato e prudente, ma non meno entusiasta. Di sicuro non dirà più che i soldi non sono un problema. La domanda che dovremmo porci è: questa squadra era da decimo o da quindicesimo posto? Nel primo caso vuol dire che Iachini ha fatto il suo, nel secondo vuol dire che ha fatto benissimo ma che il mercato è stato sbagliato. Non scordiamoci che il calcio post-lockdown non è stato un calcio normale. La Fiorentina, che in trasferta gioca tutta in difesa per poi ripartire, giocare senza tifosi avversari è stato un vantaggio. Io mi auguro che nella prossima stagione la squadra punti a fare da 60 punti in più, ma bisogna stare attenti a fare i calcoli in questo momento. Mercato? Vediamo cosa succederà. Mi aspetto e spero che la difesa non venga toccata, altrimenti non ha nemmeno senso esaltare il discorso della miglior difesa post-lockdown e tutto il resto”.

