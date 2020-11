Basile: “Commisso ha un grande cuore e i dirigenti non sono sprovveduti. Le basi per fare bene alla Fiorentina ci sono”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha espresso su Twitter la propria opinione in merito alla situazione di casa Fiorentina: “Pradé e Barone avevano visto in Juric l’allenatore con cui ripartire, puntando sui giovani. Commisso ha premiato il lavoratore Iachini. Errore tecnico, non umano. La proprietà ha cuore. I dirigenti, insultati, così sprovveduti non sono. La base per fare bene c’è”.

