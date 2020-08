Basile: “Commisso non vuole fallire con il primo allenatore che ha scelto lui, e solo lui. Penso che abbia chiesto a Ribery…”

Le decisione di confermare Beppe Iachini sulla panchina viola è stata presa direttamente dal Presidente Rocco Commisso e inizialmente ha fatto molto discutere finendo per dividere i tifosi all’inizio di agosto. Pochi giorni fa gli ultras viola si sono però oltremodo schierati a fianco del tecnico con uno striscione ai cancelli del Centro Sportivo. Il giornalista Massimo Basile tramite Twitter ha trattato l’argomento in questione: “Penso che Commisso abbia chiesto un parere a Ribery su Iachini. Rocco non vuole fallire con il primo allenatore che ha scelto lui, e solo lui“.

