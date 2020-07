Basile: “Commisso stupito dalla notizia dell’accordo tra Fiorentina e Ramadani. Il silenzio fa capire che la situazione non è chiara alla nuova proprietà”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Massimo Basile sulla notizia riportata questa mattina dal New York Times sui presunti accordi tra Fiorentina e Ramadani. Queste le sue parole: “Da quanto mi risulta Commisso è rimasto stupito dalla notizia. Sembra che nessuno ne fosse a conoscenza. L’accordo non mi stupisce perché conferma l’opera di smantellamento iniziata dai Della Valle. La nuova proprietà non ha detto nulla quindi la situazione non è chiara nemmeno a loro. Da capire se Commisso secondo questi accordi deve pagare comunque”.

