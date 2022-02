Basile: “Con certe squadre gli arbitri avvertono prima di sanzionare, con altre sono inflessibili. L’impressione è che gestiscano le partite”

Su Twitter il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha commentato l’arbitraggio di Spezia–Roma, partita che ha visto trionfare all’ultimo minuti i giallorossi rivali della Fiorentina nella corsa all’Europa: “Se giochi nello Spezia gli arbitri sono inflessibili. Con altre squadre, l’arbitro ti avverte: dalla prossima, ti sanziono. L’impressione è che gestiscano le gare, ma è così da sempre. Un giorno avremo arbitri stranieri, e sarà un bene anche per le nostre squadre soprattutto in Europa”.

