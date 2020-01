Basile: “Con Montella, ora è evidente, saremmo retrocessi a marzo. La società deve intervenire sul mercato, il tempo è scaduto”

Il giornalista Massimo Basile tramite Twitter ha commentato il pareggio della Fiorentina a Bologna: “Peccato. L’errore è di Pezzella che poteva servire Dragowski. Sarebbe stata una vittoria da vecchio calcio. Ma a Bologna si è vista finalmente una squadra correre e pressare. Montella, va detto, l’aveva allenata molto male e a nessuno era scattato l’allarme. Da a Iachini non mi aspetto il gioco, ma di salvarmi in modo ignorante. Con Montella, ora è evidente, saremmo retrocessi a marzo. La società però deve intervenire sul mercato e farlo in modo coraggioso. Il tempo è scaduto per tutti”.