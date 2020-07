Basile: “Congedare Iachini, in confusione totale, e dare la guida tecnica a Ribery”

Con alcuni Tweet, il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha trattato la questione allenatore lanciando una provocazione…non troppo provocatoria per i propri gusti. “Il povero Beppe Iachini è in confusione totale: non conosce uno schema d’attacco e cosa fa? Parte senza centravanti, unico punto fermo anche per gli amatori. Come se io che non mi tufferei da tre metri d’altezza, provassi il parapendio. Non scherzo: congedare Iachini, in confusione totale, e dare la guida tecnica a Ribery, se se la sente.

