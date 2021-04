Basile: “Contro il Genoa ho visto un Ribery nervoso e lontano. Venuti mi ricorda me stesso quando a scuola ero impreparato e…”

Il giornalista e corrispondente da New York Massimo Basile esprime su Twitter le sue impressioni sul pareggio della Fiorentina per 1-1 contro il Genoa commentando le prove dei giocatori viola: “Prezioso pari con elementi in sofferenza e un Ribery nervoso e lontano. Vlahovic solido, Pezzella decisivo nel finale, Venuti ricorda me a scuola coi finti mal di stomaco quando ero impreparato. Porta un lato umano che mi commuove, ma non credo l’abbiamo preso per questo”.