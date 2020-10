Basile: “Dentro Centro Sportivo e STADIO Commisso vuole metterci una squadra forte. Nei prossimi mesi mi aspetto risposte sul piano tecnico”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Mercato della Fiorentina? Ci sono stati degli innesti di grande livello. Callejon lo preferisco cento volte a Chiesa, certamente è più vecchio ma ha tutta un’altra visione della porta. Quarta è definito da molti un ottimo difensore. Attaccante? Mi aspettavo che arrivasse, ma secondo me non bisogna avere fretta. Dobbiamo dare tempo alla società di crescere, alla fine Commisso è arrivato solo da sedici mesi che calcisticamente sono pochi. Da un presidente che vuole costruire centro sportivo e stadio, mi aspetto che dentro ci voglia mettere un contenuto qualitativamente importante. Spero e penso quindi che nei prossimi mesi arrivi una risposta forte dal punto di vista tecnico. Chiesa? Averlo ceduto all’ultimo momento ci ha sicuramente danneggiato. Ritengo comunque che la sua partenza fosse inevitabile, anche se non ho gradito il suo comportamento a partire dal fatto che ha messo di seguire la Fiorentina sui social”.

