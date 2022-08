Basile: “E’ la quindicesima volta che Pradè e gli altri ringraziano Commisso per gli investimenti. Dall’esterno sembra un modo per non farlo spazientire”

Il giornalista Massimo Basile, tramite Facebook, ha commentato alcuni argomenti di attualità viola: “A Napoli hanno contestato il presidente dopo essere andati in Champions. Da noi dopo la vittoria con il Real Vicenza ho sentito parlare di quarto posto. Pradè ha detto: “ringraziamo il presidente per gli investimenti fatti”. Ok una, due, tre, ma è la quindicesima volta, tra lui e gli altri, che lo ricordano nell’ultimo mese, sempre dopo prestazioni deboli. Dall’esterno sembra un modo per non farlo spazientire”.