Basile: “Fiorentina squadra europea come poche in Italia, ma pesa l’assenza di un leader a centrocampo”

Tramite il proprio profilo Facebook, il giornalista Massimo Basile ha commentato la vittoria per 2-1 della Fiorentina contro il Twente nella partita d’andata dei preliminari di Conference League.

“Quando giochiamo sullo slancio siamo una squadra europea come poche in Italia. Quando la partita diventa battaglia escono fuori i limiti, come l’assenza di un leader a centrocampo.

Ma per passare il turno bisognava vincere almeno una partita. E ci siamo riusciti. Sono fiducioso”.