Basile: “Fiorentina sulla “scia” del Milan? Per ora siamo nella fase Fassone-Mirabelli. Ma sono ottimista, nessuno si diverte a buttare via soldi”

La rinascita della Fiorentina sulla scia di quella del Milan? Dopo anni di difficoltà, il club rossonero ha trovato la quadra giusta anche a livello dirigenziale. Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha toccato l’argomento su Twitter: “La Fiorentina è ancora nella “fase Fassone-Mirabelli”. Ma voglio restare ottimista e dico che ci arriveremo anche noi. Nessuna proprietà, per quanto ricca, si diverte a buttare via soldi e stagioni”.