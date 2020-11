Basile: “Friedkin a Roma non ascolta radio, siti e giornali ed è una scelta vincente. Spero che faccia così anche Commisso”

Da parte del giornalista Massimo Basile arriva una considerazione su Dan Freidkin e la sua gestione della Roma, paragonata a quella altrettanto americana di Commisso con la Fiorentina: “Friedkin non ascolta le radio locali, non segue siti e giornali, non sbircia sui social per capire l’umore della piazza. È la cosa che mancava a Roma e può rivelarsi vincente. Spero succeda in futuro anche a Firenze. La barriera linguistica può rappresentare una forza”.

