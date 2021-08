Basile: “Gattuso non allena la Fiorentina ma ha lasciato in eredità Nico Gonzalez, un giocatore che aveva chiesto lui”

Su Twitter il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha detto la sua sul nuovo acquisto della Fiorentina Nicolas Gonzalez: “Gattuso non allena la Fiorentina ma ci ha lasciato in eredità uno dei giocatori che aveva chiesto ai dirigenti, garantendo per lui: Nico Gonzalez. Trent’anni dopo l’arrivo di Batistuta. Vamos!”

In effetti Gonzalez rientrava tra i profili opzionati dalla Fiorentina durante la breve parentesi Gattuso, e la trattativa è proseguita fino a concretizzarsi anche dopo il suo addio. La grande duttilità e il talento dell’argentino lo rendono, almeno sulla carta, un giocatore comunque utilissimo anche per mister Italiano.