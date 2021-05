Basile: “Gattuso un colpo di scena grandioso, cambia tutto. Ci aspetta un’estate con un grande progetto al via”

A Radio Bruno, il giornalista Massimo Basile ha commentato così la scelta della Fiorentina su Rino Gattuso: “E’ stato un colpo di scena grandioso, un grande colpo. Sono contento non solo per la scelta come allenatore in sé, Gattuso è un’idea di calcio che cambia perché è uno che ha vinto. E’ uno che vuole vincere. L’uscita dal Napoli gli dà una grande voglia di rifarsi, questo è uno che ha vinto tutto e che può chiedere a qualsiasi giocatore di fare il terzino. Inoltre Gattuso è rappresentato da Jorge Mendes, cambia anche l’approccio al calcio da parte della Fiorentina: parlerà a 4 occhi con Commisso, cambia tutto. Rispetto alla pazienza che veniva chiesta prima, ora c’è un progetto per il quale averla, anche se perdesse le prime 10 partite. Vlahovic? Cambia anche quella prospettiva, la cosa bella è che abbiamo davanti un’estate con un progetto da sviluppare. In America gli italoamericano sono entusiasti di questa scelta”.