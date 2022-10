Basile: “Gli abbracci tra Jovic e Cabral, come quelli ad Amrabat l’anno scorso. Così la Fiorentina risalirà…”

Il giudizio sulla vittoria in trasferta della Fiorentina, la prima a dieci mesi dall’ultima, da parte del giornalista Massimo Basile, tramite il suo profilo Facebook:

“L’abbraccio di Jovic a Cabral è stato bello. E anche quello di tutti i compagni, staff compreso. Come la scorsa stagione dopo il gol di Amrabat. Non sono gesti scontati. Si sentono tutti coinvolti. È sempre un segnale positivo e, secondo me, sarà ciò che ci permetterà di risalire”.