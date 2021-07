Basile: “Gli inglesi ci hanno sempre rimproverato il catenaccio e poi l’hanno fatto loro. Ma per farlo bene e vincere serve umiltà”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Massimo Basile ha espresso su Twitter la propria opinione sulla finale di ieri sera, che ha visto trionfare l’Italia sull’Inghilterra: “Ci hanno rotto i ma***i per una vita sul catenaccio e lo hanno fatto loro. E hanno perso. Pensavano bastasse stare in undici nella propria metà campo. Ma serve umiltà per farlo bene e a loro manca. Abbiamo rivalutato anche il nostro passato. E per i prossimi dieci anni, quando incontreranno l’Inghilterra, scozzesi, gallesi e irlandesi canteranno “poo po po po po po poo”. Matematico”.