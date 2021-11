Basile: “Grazie a Vlahovic mezza Europa seguirà la Fiorentina. Nel 2016 il mercato di gennaio segnò la fine di un ciclo, quest’anno vorrei fosse un nuovo inizio”

Su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha detto la sua su Dusan Vlahovic: “Vlahovic è solo gioia per chi ama la Fiorentina ed è spirito libero. Spero resti almeno fino a giugno. Se a gennaio fare grandi colpi è difficile, è perché nessuno cede i migliori. Dunque, perché cominciare noi? Vlahovic, a 21 anni, sta dimostrando di essere troppo anche per la Juve e il calcio italiano. Ma ora ce l’abbiamo noi, l’Europa seguirà un po’ le nostre partite. Questo responsabilizzerà il gruppo. Se c’è un momento per sparigliare le carte, e mettere inquietudine al campionato, è ora”.

E poi ha aggiunto: “Con tutte le differenze del mondo, ma nel ritrovato entusiasmo a me torna in mente il gennaio 2016, quando avevo la sensazione di essere a un passo dal bivio. Quel mercato fu il segno della fine di un ciclo. Questo vorrei fosse l’inizio di uno nuovo. Per esser di Firenze vanto e gloria”.