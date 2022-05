Basile: “Ho capito che i cinquanta milioni di Chiesa e Vlahovic arriveranno in quattro anni. Ma è facile che abbia sentito male, la linea era disturbata”

Con una serie di post pubblicati sui propri profili Facebook e Twitter, il giornalista Massimo Basile ha commentato a modo suo la conferenza stampa odierna del presidente della Fiorentina Rocco Commisso.

“Io ho capito che i “50 milioni” delle cessioni di Vlahovic e Chiesa non sono disponibili, ma arriveranno in quattro anni. Ma è facile che abbia capito male io, la linea era disturbata”, queste le parole di Basile in merito ai cinquanta milioni disponibili per rinforzare la squadra.