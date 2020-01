Basile: “Ho la sensazione che Pradè prenda quello che gli offrono, non quello che cerca. STADIO? La storia personale di Commisso come novità in uno scontro antico”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile su Twitter ha toccato due argomenti di attualità viola come lo stadio e il calciomercato: “Fare lo stadio è quasi impossibile per tutti. La novità a Firenze sta nei protagonisti: Commisso è un miliardario testardo che si è fatto da sé, non gestendo soldi di altri o ereditandoli. La sua storia personale è la vera novità in uno scontro antico. Vediamo a cosa porterà. Politano l’avrei visto benissimo a Firenze. Ho la sensazione che Pradè prenda quello che gli offrono, non quello che cerca”.