Basile: “Ho spesso criticato la politica fiorentina, ma bisogna ammettere che per lo STADIO siamo giunti ad un punto inimmaginabile fino a poco tempo fa”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Ho spesso criticato la politica fiorentina, ma bisogna ammettere che sono stati fatti dei grandi passi avanti verso Commisso. Il presidente e Barone hanno lavorato tutti i giorni, poi la coincidenza delle elezioni ha aiutato. Credo che siamo arrivati a un punto che solo qualche mese fa era inimmaginabile. Quello che non capisco è perché le istituzioni non abbiano mai accennato ai problemi del Franchi, continuando a difendere un qualcosa che rischia di crollare. Il calcio italiano sta cambiando con tutte queste nuove proprietà, e noi dobbiamo aiutarlo in questa trasformazione. Il sistema intero ha bisogno di essere riformato”.

