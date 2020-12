Basile: “I calciatori acquistati non sono adatti alle filosofie di gioco dei nostri tre allenatori avuti. Stucchevole e provinciale il dibattito fiorentino sul tema stadio”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile tramite il suo profilo Twitter ha toccato vari argomenti di casa Fiorentina: “I nostri giocatori sono di qualità superiore, il problema è che non sono quelli adatti alle filosofie di gioco dei nostri tre allenatori. L’errore di base è quello. Il cambio tecnico non ha prodotto ancora la scintilla vincente. Il Genoa ha cambiato ora e vedremo cosa succederà. Il Toro potrebbe farlo in futuro. Qualcuno, forse, ne trarrà giovamento. Io penso a questo, non alle scale elicoidali. Vicenda stadio? Io trovo stucchevole e provinciale il dibattito fiorentino. Ognuno dice la sua, ognuno vuole uno strapuntino. La proprietà ha un progetto, la politica dovrà dare risposte. Lasciamo che parlino gli atti. Il resto non mi appassiona”.

0 0 vote Article Rating