Basile: “I calciatori della Fiorentina vedono la porta con la precisione di un terzino bulgaro. Iachini ricorda che l’avversario ha un allenatore da tempo ma…”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile su Twitter ha commentato così l’ultima Fiorentina vista con la Lazio: “Beppe Iachini, per inviare un messaggio al club, tutte le volte ricorda che l’avversario ha il vantaggio di avere un allenatore da tempo. Considerazione giusta ma con il Brescia di Lopez, tecnico da 6 partite, abbiamo rischiato di perdere e in casa. Tra due gare c’è Zenga. Spero Iachini ora li faccia lavorare nel tiro, li alleni a tirare sotto pressione. A parte Ribery, tutti gli altri vedono la porta avversaria con la precisione di un terzino bulgaro”.



