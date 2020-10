Basile: “I dirigenti hanno parlato davvero a Commisso di Sarri e Spalletti. Un allenatore è da depennare dalla possibile lista”

“Iachini non è mai stato in discussione. I risultati valgono, bisogna fare meglio, in queste ultime due giornate la squadra non ci è piaciuta, ma non ho avuto alcuni incontri con Sarri”. Con queste parole il Presidente Rocco Commisso ha confermato Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina. Della questione allenatore ha scritto su Twitter anche il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile: “I dirigenti hanno parlato davvero a Commisso di Sarri e Spalletti. Mazzarri al momento è da escludere”.

