Basile: “I talenti viola? Non c’è fairplay che tenga per privarsene, perché sono già nostri. Corvino sa che la salvezza viola passerà dai suoi giovani…”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile su Twitter ha commentato così alcune tematiche viola dopo il successo contro il Benevento: “Da giugno apriamo un capitolo nuovo, da zero, e ripartiamo dal talento dei giovani, a cominciare da Vlahovic e Quarta. Non c’è fairplay che tenga per privarsene, perché sono già nostri. Fiducia. Io ci credo quando leggo che Corvino tifa per noi, nonostante sia stato mandato via in maniera ruvida. Perché sa che la salvezza passerà dai suoi giovani talenti”.