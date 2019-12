Basile: “Iachini prima scelta umile e dolorosa di Rocco Commisso, dopo mesi di coriandoli. Erano meglio Cambiasso o Tedesco…”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile tramite Twitter, ha commentato così la scelta tecnica della Fiorentina: “Spalletti vuole la Premier o una big. Alla Fiorentina non verrà a giugno. Allora era meglio Cambiasso e Tedesco, ora allo Spartak, che hanno più fame. Emery big in cerca di rivincite. Ma ora serve salvarsi. Iachini prima scelta umile e dolorosa di Rocco, dopo mesi di coriandoli”.