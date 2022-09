Basile: “Ikoné doveva segnare in casa, in uno stadio pieno. Vittoria di durezza e per una volta senza soffrire”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha commentato su Facebook la vittoria della Fiorentina contro il Verona: “Ikoné doveva segnare e farlo in casa, in uno stadio pieno. E’ stata una vittoria come piace a me, di durezza e senza subire gol. E, per una volta, senza neanche soffrire”.

E poi un commento simpatico su Kouame, protagonista ieri: “Ho sempre pensato che l’ivoriano, nato dieci anni prima, sarebbe potuto finire tra gli attaccanti di fascia di quel parco giochi che era l’Arsenal di Wenger”.