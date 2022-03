Basile: “Ikoné e Nico hanno una cosa che non si insegna, i gol si possono costruire e arriveranno presto”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile, tramite il proprio profilo Facebook ha parlato degli esterni e della mancanza di gol: “Ikoné e Nico hanno una cosa che non si insegna: la velocità. I gol, secondo me, si possono costruire. L’istinto del killer no, ma il gol sì. E quelli arriveranno presto”.

Poi ha concluso: “Sarei più preoccupato se avessero segnato, senza essere veloci”.