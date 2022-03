Basile: “Ikonè è tecnicamente migliore di Boga, ma meno concreto al tiro. Forse non è un caso che il giocatore dell’Atalanta sia costato nove milioni in più”

Jeremie Boga e Jonathan Ikonè hanno in comune il fatto di essere stati acquistati addirittura prima dell’inizio del mercato invernale. Giovedì il primo ha regalato all’Atalanta la qualificazione ai quarti di Europa League con un gran gol, mentre l’esterno della Fiorentina è ancora in cerca del suo primo centro.

Sul confronto tra i due si è espresso su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile: “Ikonè mi sembra tecnicamente migliore di Boga, mentre dal punto di vista della rapidità sono due giocatori uguali. Boga casomai è più concreto quando va al tiro, ma è anche vero che è costato 9 milioni in più di Ikonè. Forse non a caso”.