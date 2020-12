Basile: “Il Franchi sta imbarcando acqua come un secchio bucato. Pioli? Sta facendo come a Firenze dopo la tragedia di Astori”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha espresso su Twitter alcune opinioni in merito alla questione stadio della Fiorentina: “Se non faranno rifare lo stadio a Commisso come vuole lui, dovrà pensarci il Comune e il club pagherà l’affitto. Ma il Comune non ha i fondi. Faccio dunque un’ipotesi, probabilmente irreale ma mai dire mai: un investitore finanzia il restyling e poi, per un certo numero di anni, ci mette il proprio nome come brand. Per quanto riguarda il Franchi, chiamate gli archistar, gli storici dell’arte, i sovrintendenti, l’Unesco, i difensori del monumento di Nervi, e dite loro di portare straccio e secchio perché questo stadio oggi sta imbarcando acqua come un secchio bucato. E dite di fare presto”.

E poi ha aggiunto una considerazione sull’ex allenatore viola Stefano Pioli, attualmente in testa alla classifica con il suo Milan: “Pioli diede il meglio di sé a Firenze durante la tragedia di Davide Astori. E si sta ripetendo a Milano in una stagione segnata dalla tragedia della pandemia. C’è una grande umanità di fondo”.