Basile: “Il nuovo Franchi non sarà un ‘rabbercio’. Anch’io volevo lo stadio privato, ma questa soluzione resta un successo”

Su Twitter il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile è tornato sul tema del nuovo stadio in cui giocherà la Fiorentina: “Nonostante lo scetticismo degli architetti della celebre accademia di Twitter e Facebook, il nuovo Franchi non sarà un “rabbercio”. Il pubblico sarà il giocatore numero 12 e 14 in campo. Perché il 13 ce l’abbiamo già e sarà con noi per sempre”.

E poi, in riferimento alle numerose polemiche emerse tra i tifosi viola, ha aggiunto: “Le opere innovative non devono piacere subito e a tutti, altrimenti significa che non ci stanno dicendo niente di nuovo. Il populismo dei commenti sui “soldi pubblici” destinati a uno stadio e non a “cose più utili”. Stadio monumento nazionale e rivalutazione green di tutta l’area. I soldi o andavano a quello scopo o niente. Anch’io volevo lo stadio privato ma questa soluzione resta un successo”.