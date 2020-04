Basile: “Il primo Paese che tornerà a giocare avrà gli occhi di tutto il mondo ma durerà poco. Il calcio da anni elegge notai, non dirigenti”

Il giornalista Massimo Basile, tramite Twitter ha espresso un parere sulla situazione attuale del mondo del pallone: “Il primo Paese che tornerà a giocare, avrà gli occhi dei tifosi di tutto il mondo. A ogni partita, molti cominceranno a dire: e noi? Ma durerà poco: i giocatori possono essere sani e inviolabili, ma fuori dal bunker hanno figli, mogli, compagni, genitori, nonni. Dato per scontato che il calcio da anni non elegge dirigenti, ma notai, la Federazione non credo abbia la forza contrattuale per tutelarsi da eventuali cause milionarie da parte delle tv. Se lo stop arriva dal governo, è diverso”.