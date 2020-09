Basile: “Il tecnico che costringerà Chiesa a non guardare a terra ne tirerà fuori una bomba. Il calcio potrebbe essere alla vigilia di uno shock culturale”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile tramite Twitter ha parlato dell’ultima partita della Fiorentina contro il Torino ma non solo: “L’unica volta in cui Chiesa ha alzato lo sguardo, l’ha messa sul piede di Castrovilli. L’allenatore che lo farà lavorare con gli occhialini, di quelli che usano al minibasket per costringerti a non guardare a terra quando palleggi, ne tirerà fuori una bomba. Da Commisso a Friedkin, ora anche Krause: americani diversi tra loro ma, soprattutto, dalla gran parte degli imprenditori italiani poco propensa a rischiare senza l’assistenza di Stato. Il calcio, e non solo, può essere alla vigilia di uno shock culturale!”.

