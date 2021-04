Basile: “In meno di un anno Friedkin ha costruito un top club. Fiorentina? Tre punti sulla zona retrocessione sono pochi per togliere silenzio stampa e ritiro”

Su Twitter il giornalista e corrispondete a New York Massimo Basile ha parlato della questione legata alla riqualificazione dello stadio della Fiorentina: “L’Ordine degli architetti fiorentini ha messo “generosamente” a disposizione sito e competenze per il bando sulla ristrutturazione del Franchi. Per non alimentare ombre, sarebbe bello se alla fine vincesse uno studio internazionale straniero, non legato al territorio”.

E poi tornando al campo ha aggiunto: “Silenzio stampa e ritiro, che avevano portato vittoria a Verona e pari con la Juve, tolti poco prima di scendere a +3 dal terz’ultimo posto. Prossima col Bologna, che ha perso 5-0 e sarà assatanato. Non facciamo l’errore di perdere quel senso di urgenza che ci ha tenuti a galla”.

E infine una considerazione su una proprietà americana come quella viola: “In neanche un anno il silenzioso Dan Friedkin ha creato un organigramma da top club e ha attirato l’attenzione di Allegri e Sarri. Un esempio da seguire”.